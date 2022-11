La Stampa

... i Polacchi nel Periodo dei Torbidi (1598 - 1613), gli Svedesi a Poltava nel 1709,nel ... il generale, soprannominato 'G enerale Armageddon '. Il suo nome, che deriva dalla parola ...... i Polacchi nel Periodo dei Torbidi (1598 - 1613), gli Svedesi a Poltava nel 1709,nel ... il generale, soprannominato 'G enerale Armageddon '. Il suo nome, che deriva dalla parola ... Surovikin, da “Napoleone” a volto truce della sconfitta Via Ernesto Lugaro n. 15 00126 Torino - P.I. 01578251009 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.In un paese in cui il termometro può scendere fino a meno 30, non è solo questione di mantenere se stessi al caldo. Con temperature così estreme, in guerra cambia tutto. Cosa succederebbe invece in ca ...