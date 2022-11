Serie A 2022 2023 | giudice sportivo | una giornata a Luperto | squalifica e multa per Stankovic

Leggi su sportface

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sono stati resi noti i provvedimenti delGerardo Mastrandrea in seguito alla quattordicesimadi. Sono tre i giocatoriti in totale: si tratta di Sebastiano, espulso contro l’Empoli, e dei diffidati Omar Colley e Maxime Lopez, i quali hanno ricevuto la quinta ammonizione. Tutti sono stati fermati per una sola. Espulso per un turno (condi 5.000 euro) il tecnico della Sampdoria Dejan. Inoltre, sono state comminate ammende ai club Fiorentina (10.000 euro), Salernitana (10.000 euro), Spezia e Lecce (rispettivamente 5.000 e 4.000 euro). SportFace.