Rally | Giappone SS1 | Ogier detta il ritmo

(Di giovedì 10 novembre 2022) Sébastienha stabilito il miglior crono al termine della SS1 deldel. Il francese, vincitore dell’ultima manifestazione disputata sulle strade della Catalogna, ha saputo fermare il cronometro in 2.07.0 con un solo decimo di scarto sull’irlandese Craig Breen (M-Sport/Ford) e l’estone Ott Tanak (Hyundai). Il campione del mondo 2019, presente per l’ultima volta con il brand coreano, precede al momento il finnico Kalle Rovanpera (Toyota), neo campione del mondo che dopo i 2,75km della Kuragaike Park si colloca al quinto posto davanti al gallese Elfyn Evans (Toyota) L’idolo locale Takamoto Katsuta (Toyota), il britannico Gus Greensmith (M-Sport/Ford) seguono nell’ordine insieme allo spagnolo Dani Sordo, chiamato da Hyundai per sostituire lo scandinavo Oliver Solberg che ha concluso la propria attività con la compagine ...

RITORNO IN SOL LEVANTE Dopo ben 12 anni, un'attesa resa ancora più lunga dai rinvii causa pandemia di Covid - 19, nel mondiale WRC torna di scena il. L'appuntamento nel Sol Levante avrà l'onore di chiudere la stagione 2022, la quale ha ormai emesso i suoi verdetti più importanti con i successi iridati di Kalle Rovanpera e della ...Ogier, navigato per la prima volta da Vincent Landais, ha firmato il miglior tempo nella PS1 del Rally del Giappone davanti a Breen-Fulton. Terzo e quarto posto per le Hyundai di Tanak e Neuville.Cronaca e classifica della prima giornata del Rally Giappone: sei speciali in programma dopo la prova spettacolo del giovedì ...