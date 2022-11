Pd | l’altolà delle donne a Letta | “Tira fuori l’orgoglio | o rischiamo di essere azzerati”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 10 novembre 2022) Da Enza Bruno Bossio a Titto Di Salvo, Valeria Fedeli, Elisabetta Gualmini, Alessia Morani, Alessandra Moretti, Patrizia Prestispino, Alessia Rotta. Insomma, facendo l’appello, ledel Pd rispondono presente.tiri, è il coro unanime con cui ridicolizzano il proposito di rimandare il congresso dem alle calende greche, a marzo. Mentre nel frattempo il Pd perde un punto percentuale a settimana, come da sondaggi Mentana del lunedì. Tutte, molte ex-parlamentari dem hanno sottoscritto un appello dal titolo ‘Per la dignità del Pd, facciamo presto’ in cui si chiede, innanzitutto, di anticipare i tempi del congresso fissando come dead line il mese di gennaio. Almeno. Pd, ledanno: “muoviti entro gennaio ...