Omicidio nel Casertano | padre e figlio restano in carcere

(Di giovedì 10 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Il Gip del tribunale di Santa Maria Capua Vetere Orazio Rossi ha disposto ilper il 53enne A.M. e il27enne R.M., accusati dell’di Luigi Izzo, 38enne barbiere accoltellato a morte nella notte tra il 5 e il 6 novembre, a Castel Volturno (Caserta), davanti alla moglie e alla suocera. In particolare il Gip non ha convalidato il fermo disposto dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, riconoscendo la mancanza del pericolo di fuga, ma ha disposto la carcerazione preventiva per i due indagati (difesi da Giuseppe Guadagno), ritenendo a loro carico la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e dell’esigenza cautelare della reiterazione del reato; ha poi escluso l’aggravante della premeditazione contestata dalla Procura, circostanza che può portare all’ergastolo, lasciando invece ...