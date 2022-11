Nicola | “Dispiace per il ko | mi è piaciuto il secondo tempo della squadra”

(Di giovedì 10 novembre 2022)di lettura: 2 minutiFirenze – Amareggiato per la sconfitta sul campoFiorentina ma ottimista per ilgiocato dai suoi al Franchi. Davideha commentato la prestazioneSalernitana nel post gara, le parole del tecnico: Prova – “Abbiamo dato tutto contro unache ha un patrimonio tecnico importante e che sta vivendo un ottimo momento. Abbiamo dovuto cambiare per forza di cose qualche giocatore per dosare le energie. Il primonon lo abbiamo fatto come avevamo immaginato, sia a livello di intensità che di attacco dello spazio. Dovevamo risalire più velocemente e non siamo riusciti a fare gioco. Nelabbiamo fatto una buona partita e l’abbiamo ripresa. ...

