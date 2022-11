Musetti-Draper in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Next Gen Atp Finals Milano 2022

(Di giovedì 10 novembre 2022) Lorenzose la vedrà contro Jacknel suo terzo ed ultimo match del Gruppo Rosso alleGen ATP(cemento indoor). L’unico precedente tra i due è stato appannaggio del britannico, che ha battuto in rimonta il carrarino nei quarti di finale del torneo di Wimbledon Juniores 2018. L’azzurro, dopo aver battuto agevolmente il taiwanese Chun Hsin Tseng, è incappato in una sconfitta inattesa contro il forte svizzero Dominic Stricker, che si è imposto dopo cinque set molto lottati.si giocherà le proprie possibilità di qualificazione alle semifinali in una lotta all’ultimo sangue contro il giovane inglese, avversario molto scorbutico su queste superfici rapide. Lorenzo deve cercare di fare assolutamente meglio della passata ...

All'Allianz Cloud di Milano,viene battuto dallo svizzero Stricker dopo cinque tie - break e dovrà superareper conquistare il pass per la semifinale. Passaro vince un clamoroso derby battendo Arnaldi dopo due ore ...Stricker, ormai un habitué dei punti decisivi (ne ha giocati e vinti tre martedì contro), si dimostra imperturbabile e si aggiudica i primi due punti con due rovesci magistrali....NEXT GEN FINALS - Nel secondo match del Round Robin l'azzurro cede allo svizzero n° 111 del mondo in una partita da record con cinque tie-break: 4-3 4-3 3-4 3-4 ...Dominic Stricker sconfigge Lorenzo Musetti in cinque tiebreak e conquista l'accesso in semifinale: l'azzurro si giocherà tutto in uno spareggio contro Jack Draper ...