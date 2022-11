Michela Quattrociocche | la camicetta si apre sul decolleté | Il miglior lunedì di sempre

Leggi su newstv

(Di giovedì 10 novembre 2022) Nelle prossime settimane compirà 34 anni.è una donna bellissima, che continua a essere molto seguita e apprezzata dai fan Bella, bellissima. Lineamenti angelici, un taglio degli occhi che non può non fare innamorare. Ma, ovviamente, Micheleha anche un fisico che fa impazzire i suoi followers. E lei sa come stuzzicare la fantasia dei tanti fan. Guardate, per esempio, come ci ha augurato di avere una felice settimana… La bellissima(Instagram)diventa famosa al grande pubblico essendo la protagonista femminile del film “Scusa ma ti chiamo amore”, trasposizione dell’omonimo romanzo di Federico Moccia. Nel film, uscito nelle sale il 25 gennaio 2008, interpreta il ruolo di Niki Cavalli. Un ...