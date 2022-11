Mattarella | Europa sempre più comunità anche di diritti umani

TGCOM

"L'Unione non è una comunità di meri rapporti economici ma di valori, di diritti umani". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergionel corso dell'incontro a L'Aia con il Primo Ministro olandese Mark Rutte in occasione della visita di Stato in Olanda. 10 novembre 2022Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergionel corso dell'incontro a L'Aia con il Primo Ministro olandese Mark Rutte in occasione della visita di Stato in ... Mattarella: "Orizzonte fosco per la sicurezza in Europa" Lo ha ricordato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso dell'incontro a L'Aia con il Primo Ministro olandese Mark Rutte in occasione della visita di Stato in Olanda.“I valori che ci ispirano sono di pace, di benessere, di multilateralismo. Avverto la responsabilità di avere sulle spalle la crescente attività in comune dell’Unione e di rendere sempre più l’Unione ...