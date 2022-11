Iran | “Abbiamo sviluppato un missile ipersonico Può penetrare tutti i sistemi di difesa”

(Di giovedì 10 novembre 2022) “L’haper la prima volta unin grado didi“. Sono le parole di oggi del generale Amirali Hakzadeh, comandante della Forza aerospaziale del corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche dall’ottobre 2009. I missili ipersonici, che furono definiti da Putin come “invincibili”, sono difficilmente intercettabili per la loro elevata velocità, fino a dieci volte superiore a quella del suono. Queste tipologie di missili sono armi strategiche di nuova generazione e possono trasportare testate nucleari, sia nella versione balistica, sia in quella da crociera. Il comandante, parlando con Fars News Agency, la nota agenzia di stampaiana, ha poi specificato: “Questo nuovo ...

