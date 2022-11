Incendio oggi a Roma | fiamme a Villa Massimo – Video

ci sono 380 detenuti a fronte di 174 agenti di polizia , quando ne erano previsti invece 227 ". hanno visto protagonista una detenuta che ha appiccato uned un detenuto che ha ...pomeriggio in via Palermo in una bottega di Kebab dove una friggitrice ha preso fuoco probabilmente a causa del surriscaldamento che ne ha determinato un corto circuito. In pochi minuti ...1' di lettura 10/11/2022 - (Adnkronos) - Incendio oggi a Roma. Nella notte, intorno alle 2.10 circa, le fiamme sono divampate in un chiosco e fabbricati di legno in disuso nel parco di Villa Massimo a ...Ancora una notte di fuoco in Salento. Due mezzi in fiamme ieri sera intorno alle 23, in via Alcide De Gasperi a Carmiano. Le lingue di fuoco hanno avvolto e distrutto un fiat scudo ...