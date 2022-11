I look più belli di Ellen Pompeo

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 10 novembre 2022)è il pilastro di Grey’s Anatomy ma, dopo diciotto anni di onorato servizio, anche l’attrice ha scelto di allentare la presa e di esplorare altre possibilità. C’è chi si interroga sul futuro del medical drama: potrà esserci un Grey’s Anatomy senza Meredith? Nessuno credeva che Grey’s Anatomy avrebbe superato E.R. – Medici in prima linea in termini di longevità televisiva. E invece, con grande soddisfazione, il medical drama è ad oggi il più duraturo del piccolo schermo. Tutto ha avuto inizio con un gruppo di specializzandi, alle prese con ritmi frenetici in ospedale, grande ambizione ed uno slalom nella vita privata condita spesso con intrighi sentimentali di reparto. A sorreggere il peso per tanti anni è stata, una dei pochi ad arrivare quasi fino in fondo. Negli anni, quegli specializzandi ...