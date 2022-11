Grande Fratello Vip | Attilio | Giaele o Pamela | chi sarà eliminato? I sondaggi

(Di giovedì 10 novembre 2022) Parliamo di. Chiil nuovodella settima edizione delVip? In nomination sono finitiPrati,Romita eDe Donà. Chi uscirà? Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra. #GFVIP pic.twitter.com/fGBCCJ9oMW —(@) November 8, 2022 Il televoto questa settimana è in positivo (i telespettatori sono quindi chiamati a rispondere alla domanda ‘Chi vuoi salvare?’) ed isembrerebbero essere piuttosto chiari: ad avere la peggio potrebbe esserePrati. Il cast ...

Volano accuse e offese nella Casa delVip tra Micol Incorvaia e Antonella Fiordelisi . A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera su Canale 5, la nuova concorrente della settima edizione ha deciso di ...Edoardo Tavassi è entrato nella Casa delVip portando una boccata d'aria fresca. In queste ore, chiacchierando con Donnamaria , ha svelato il suo interesse per una ragazza. Edoardo Tavassi attratto da Micol Incorvaia: "Mi ...Clamorosa anticipazione di Federica Panicucci: “In arrivo una visita importante per Luca Salatino” Federica Panicucci nella puntata di oggi di ...Nella Casa più spiata d'Italia inizia una nuova giornata piena di entusiasmo ed energia. La prima ad abbandonare il letto è stata proprio Pamela che, approfittando della quiete mattutina, ha deciso di ...