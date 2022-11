Cosa sta per accadere a Joe Biden | indiscrezioni drammatiche

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 10 novembre 2022) I Repubblicani si sono aggiudicati la Camera, ma la ventilata red wave per ora non c'è stata perché i Democratici hanno retto e il Senato è ancora in bilico. Donald Trump si aspettava molto di più da queste elezioni di Midterm eppure forse non rinuncerà a ricandidarsi «perché il partito è in mano a lui», spiega Lucio Martino, advisor al Guarini Institute-John Cabot University, esperto di politica americana e Public Affairs. Alla fine quindi chi ha vinto queste elezioni? «È presto per dirlo perché non sappiamo come si risolverà al Senato, bisogna aspettare il 6 dicembre quando è fissato il ballottaggio in Georgia tra il candidato democratico, l'uscente Raphael Warnock, e lo sfidante repubblicano Herschel Walker. Sappiamo che la Camera andrà, più o meno come nelle previsioni, ai Repubblicani per una decina di seggi di differenza. Chi si asspettava una red wave ha sbagliato. ...