Confindustria Romagna premia Cingolani con il Guidarello

Sono i temi del 51/o premio Guidarello per il giornalismo d'autore organizzato da, un'edizione che guarda alla stretta attualità: la cerimonia si terrà al Teatro Alighieri di ...Sono i temi del 51esimo premio Guidarello per il giornalismo d'autore organizzato da: "E' un'edizione che guarda alla stretta attualità " dichiara il presidente dell'...La narrazione della guerra in Ucraina, con le storie dal fronte raccontate su carta stampata, tv e podcast, dall'inizio dell'invasione russa fino agli sviluppi attuali. (ANSA) ...La narrazione della guerra in Ucraina, con le storie dal fronte raccontate su carta stampata, tv e podcast, dall’inizio dell’invasione russa fino agli sviluppi attuali. E la crisi energetica scoppiata ...