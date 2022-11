Alessandro Di Battista a Belve | “Passavo con mio figlio davanti alla Farnesina | sapevo che c’era Di Maio e…” Poi imita Giuseppe Conte VIDEO

(Di giovedì 10 novembre 2022)Diè stato tra i primi a credere fermamente nel Movimento 5 Stelle e a al fondatore Gianroberto Casaleggio deve tutto, come ha ricordato durante l’intervista a “”, su Rai Due. Il percorso politico poi si è fermato alle elezioni politiche del 2018, quando Didecise di non ricandidarsi, pentendosene poi successivamente: “Quando tu esci, poi difficilmente ti fanno rientrare. Portavo mioin piscina esottocheLuigi Diuna parte di me che rosicava, lì ci sarei potuto stare io, poi passa il tempo e quando tu capisci che hai seminato riconosci che alcune scelte che ti penalizzano da un lato, ti ...

Vera Gemma sono stati ospiti della seconda serata condotta da Francesca Fagnani, ed entrambi hanno avuto molto da raccontare. L'ex 5 Stelle ha parlato ovviamente di politica, ...È un Alessandro Di Battista inedito quello che si è raccontato a Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella serata di mercoledì 9 novembre: l'ex deputato dei 5 Stelle, infatti, ...Il politico Alessandro Di Battista ha raccontato a Belve di aver fatto i provini per Amici di Maria De Filippi.