Torino Sampdoria 2-0 LIVE | Vlasic raddoppia | Audero battuto

(Di mercoledì 9 novembre 2022) All’Olimpico Grande, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.1-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra le mura del Grande4? Fuorigioco di Caputo – Ottima partenza della, l’attaccante dellaviene pescato in fuori gioco sul passaggio di Bereszynski 9? Ci prova– L’attaccante delparte in velocità e prova la conclusione, si alza la bandierina del ...

Dalle 20.45 in campo Inter - Bologna, Fiorentina - Salernitana e(in diretta su Sky). La 14esima giornata di campionato è iniziata ieri con Napoli - Empoli finita 2 - 0, Spezia - ...1 - 0 MOVIOLA 1 Fischio d'inizio - Al via il ...SECONDO TEMPO 3' Radonjic con il tacco libera Vojvoda che crossa su Audero. 2' Occasione sprecata dal Toro, poi segnalato un fallo in attacco. Dall'altro lato Augello in mezzo, ...Il Torino si porta avanti contro la Sampdoria allo Stadio Olimpico Grande Torino. Al 29' Vlasic serve Radonjic in area che si gira in un fazzoletto e batte Audero. Secondo gol per il serbo in A dopo q ...