Tegola Inghilterra | niente Mondiale per il calciatore | “Sono distrutto”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Manca sempre di meno all’inizio dei Mondiali di Qatar 2022 e, ormai, le varie nazionali stanno stilando le liste dei convocati. Nelle ultime ore, però, una brutta notizia ha investito la nazionale vicecampione d’Europa: l’di Gareth Southgate. Infatti, i Three Lions dovranno fare a meno del terzino del Chelsea Reece James a causa di un infortunio.infortunio james Il difensore dei Blues si è fatto male lo scorso 11 ottobre durante la sfida di Champions League contro il Milan. Ad annunciare l’assenza è stato lo stesso James attraverso i propri canali social: “devastato. Nel momento in cui miinfortunato al ginocchio, sapevo che la strada per la Coppa del Mondo sarebbe stata stretta, ma ho sempre pensato che fosse possibile. Ho lavorato più duramente di quanto avrei ...

