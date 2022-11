Spalletti come un maestro di vita | il discorso ai piccoli tifosi | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lucianosi conferma un grande protagonista, dentro e fuori dal campo. Continua l’ottimo momento del Napoli, l’ultima giornata del campionato di Serie A ha regalato il successo contro l’Empoli. In Champions League gli azzurri hanno staccato il pass per gli ottavi di finale. Il gruppo ha raggiunto una grande consapevolezza, in più sotto l’aspetto tecnico la squadra è molto più forte. Lucianoè un allenatore che non ha bisogno di presentazioni, è sempre stato un valore aggiunto in qualsiasi squadra. E’ un tecnico di grande carattere, il Napoli si è dimostrata una squadra anche spettacolare. Foto di Riccardo Antimiani / AnsaIldisi è dimostrato anche un ottimo comunicatore, le conferenze stampa riescono a scatenare sempre motivi di discussione. Un ...