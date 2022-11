Segrate | fuga di monossido | muore un ragazzo di 21 anni

(Di mercoledì 9 novembre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Tragedia a, nella frazione di Novegro, dove ha perso la vita un 21enne a seguito di un’esalazione didi carbonio. La tragedia si è consumata all’ora di pranzo in un residence di via Carducci e vani sono stati i tentativi di soccorso. Per il 21enne non c’è stato nulla da fare. Esalazioni killer ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Un ragazzo di 21 anni è morto a seguito di intossicazione da monossido di carbonio mentre si trovava all'interno di un residence a Segrate (Milano), a poca distanza dall'aeroporto di Linate. Un altro 24enne è stato invece trasportato in gravi condizioni in ospedale. I due sono stati soccorsi nella struttura in via Carducci 7 attorno all'ora di pranzo. Sarebbero stati sorpresi da una fuga di monossido di carbonio.