Scandalo abusi | Ratzinger non ci sta ' Pronto a difendermi dalle accuse'

(Di mercoledì 9 novembre 2022) A Benedetto XVI viene contestato di non aver preso provvedimenti adeguati quando era vescovo in Baviera. Tutto parte dalla denuncia di uomo che sostiene di aver subito molestie da un prete. La vicenda ...

Euronews Italiano

A Benedetto XVI viene contestato di non aver preso provvedimenti adeguati quando era vescovo in Baviera. Tutto parte dalla denuncia di uomo che sostiene di aver subito molestie da un prete. La vicenda ...Alessandro D Amato per www.open.online davide donati 1 Dopo la ginnastica ritmica tocca all'aerobica. Davide Donati, 28 anni, tre volte campione del mondo, racconta oggi a Repubblica le ... Colonia: abusi sessuali nella Chiesa, coinvolti cardinali e vescovi A Benedetto XVI viene contestato di non aver preso provvedimenti adeguati quando era vescovo in Baviera. Tutto parte dalla denuncia di uomo che sostiene di aver subito molestie da un prete. La vicenda ...Il caso delle atlete della ginnastica ritmica ha reso evidente che le ferite di chi ha attraversato un periodo di abusi psicologici perpetrati da una figura di riferimento importante come l’allenatore ...