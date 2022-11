Sassuolo-Roma | Mourinho da brividi | succede con un bimbo malato all’intervallo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Dal profondo del cuore. Molto spesso, è difficile riuscire a rompere quelle barriere emotive che spesso si profilano tra i professionisti ed i loro primi sostenitori, i tifosi. A volte però, per fortuna, avvengono gesti capaci di rompere la normalità, capaci di creare un legame, un contatto, tra quelli che sono i nostri “eroi della domenica” e noi spettatori. Perché in fondo, è anche questo il bello di un gioco come il calcio, il bello dello sport. Ciò che è accaduto durante l’intervallo della sfida di Serie A tra, è proprio uno di quei gesti, accolto da un fragoroso applauso di massa da parte del Mapei Stadium.Regalo Maglietta L’allenatore dei giallorossi José, si è reso protagonista di un gesto a dir poco straordinario: in procinto di rientrare negli spogliatoi, l’ex ...

... tiene in pugno la partita distribuendo gialli a volte anche severi Leggi qui la cronaca in diretta diUn pareggio che complica i piani della: i giallorossi potrebbero infatti ...Pari 1 - 1 fra. Bravo Rui Patricio su Frattesi e Traoré,impreciso Shomurodov. Nel finale i gol. All'80' cross di Mancini e imperioso colpo di testa di Abraham. All' 85' centro basso ...Aggancio al terzo posto Rimandato. La Roma va in vantaggio nel finale con Abraham, che la illude con un gran gol al Sassuolo. Partito dalla panchina, il britannico si è ritrovato. Ma i giallorossi ...Accorcia le distanze l'Atalanta con Zapata al 40'. Sassuolo-Roma 1-1 La cronaca La Roma passa in vantaggio all'80' con la rete di Abraham. Pareggia Pinamonti all'86'. FORMAZIONI DI LECCE-ATALANTA ...