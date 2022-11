Reddito di cittadinanza | in arrivo gli aumenti | quando | per chi e perché

L' Inps ha ufficializzato le date per il pagamento dell'assegno unico , svelando anche le tempistiche per l'accredito dell'integrazione in favore di coloro che percepiscono ildi. Ricordiamo, infatti, che per chi prende ildil'assegno unico viene pagato direttamente sulla carta acquisti, ma non necessariamente nella stessa data in ...C'è il para - grillino a cui non basta ildi, vuole anche tassare l'aria che respiriamo. Insomma, questa è crudeltà. Se il Partito democratico, e i suoi alleati, ammesso ne abbia ...Reddito di cittadinanza, in arrivo l’assegno unico (compreso di arretrati) più il bonus 150 euro. L’Inps ha ufficializzato le date per il pagamento dell’assegno unico, svelando anche le tempistiche ...Il reddito di cittadinanza continuerà a essere erogato ai giovani senza un lavoro, ma si attendono questi nuovi tagli.