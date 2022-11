Raffaella Carrà | l’omaggio che tutti aspettavano | come vedere la docuserie

Daniele Lucchetti è il regista della serie che uscirà in streaming su Disney+ e racconterà vita privata e pubblica dell'icona ...Disney+ annuncia la produzione originale Raffa , la prima docu - serie dedicata a, che ripercorrerà la straordinaria vita di una delle icone della cultura pop in tutto il mondo. Raffa, le cui riprese sono iniziate in questi giorni, sarà disponibile in tutto il mondo ...