Midterm Usa | l’affondo di Medvedev | «Il mondo di nonno Biden sta volando via»

(Di mercoledì 9 novembre 2022) I primi risultati delle elezioni dinegli Usa «sono la conferma che ila cui è abituato ilstavia». Lo scrive sul suo canale Telegram Dmitry, vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo. Secondo l’ex leader del Cremlino, i risultati delle elezioni di metà mandato – i cui esiti sono ancora incerti – sarebbero una prova che «il sostegno alla rotta americana nel» sta diminuendo e che il sostegno di Washington al «drogato» Zelensky «è stato un grosso errore». Non è la prima volta chefa uscite di questo genere. Dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina, si è fatto notare più volte per le sue dichiarazioni sopra le righe. A settembre, aveva detto che la Russia «ha il diritto di usare armi ...

Agenzia ANSA

