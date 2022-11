LIVE Lecce-Atalanta 2-1 | accorcia Zapata!

Al Via del Mare, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Atalanta e: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Via Del Mare, Atalanta esi affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiAtalanta MOVIOLA Inizio alle 18.30 E' COMINCIATA ...... Verona 5* una partita in più Gasperini, tecnico dell'Atalanta © LaPresseL'altro incontro delle 18.30, valido per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A, vede di fronte ile l'...Al "Via del Mare" l'Atalanta cerca una vittoria per agganciare il Milan al secondo posto. Il Lecce invece ha bisogno di punti salvezza e di ritrovare un successo che manca da 6 giornate. Turnover per ...Lecce alla ricerca della prima vittoria casalinga contro l’Atalanta di Gasperini. I giallorossi proveranno a fare bottino pieno al Via del Mare a cospetto di una squadra molto forte, che a sua volta ...