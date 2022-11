L’astio di Binaghi per Panatta | «in finale di Davis non troveremmo il Cile Non ho visto “La squadra”»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Il presidente della Federtennis Angelonon deve amare Adriano. Nell’intervista concessa a La Stampa, non nasconde quello che potremmo definire astio. Addirittura dichiara di non averil documentario di Sky “La” vero e proprio fenomeno televisivo dell’anno sullache dal 1976 al 1980 vinse la Coppae giocò altre tre finali. Ha“La”? Le piacerebbe tra 40 anni un docufilm sulla sua? «Lo vedrò. Un film? Non mi interessa. Meglio uno studio che spieghi come dall’orlo del fallimento abbiamo ricostruito una federazione invidiata in tutto il mondo. Io faccio gestione, non costruisco i campioni». L’Italia può alzare la coppaa fine novembre? «In 4-5 anni ...