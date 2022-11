Gb | un contestatore lancia uova contro Carlo e Camilla La reazione del re è inarrivabile video

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Un lieve spostamento, un’occhiata a terra e via. Reè rimasto imperturbabile mentre duelo sfioravano, mancandolo e finendo a terra. A scagliarlodi lui eè stato un uomo che si trovava nella folla che, a York, era accorsa a salutare i sovrani. L’uomo è stato arrestato e la visita diè proseguita come da programma, con il tradizionale passaggio sotto Micklegate Bar, la porta medievale attraverso la quale i reali tradizionalmente entrano in città, accolti dal sindaco.È stato un agente ad avvertire il re di quanto stava accadendo, spingendolo lievemente sulla spalla per invitarlo a spostarsi. Il ...

