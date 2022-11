Carta di identità | a Roma servono 90 giorni

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 9 novembre 2022) . Fare ladiè quasi una mission impossibile, specie se si vuol rinnovare il documento entro l’anno in corso. Chi si imbatte nel istema di prenotazione Agenda CIE, si nota ad esempio che il primo appuntamento disponibile è per il 27 dicembre a Ostia, e in tutti gli altri territori della città sono nel 2023. Nemmeno a gennaio ma direttamente a febbraio. C’è posto solo a Tiburtina, Monteverde e Aurelio. Ladioggi asi può fare non prima tra 90. E non è detto che ci si riesca nel municipio di appartenenza. L'articolo proviene da Italia Sera.