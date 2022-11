Il Sannio Quotidiano

... Marco Osnato alla Finanze; Mauro Rotelli all'Ambiente; Walter Rizzetto alla Lavoro; Ciro...caselle dei capigruppo con in pole i nomi di Lucio Malan per il Senato e Tommaso Foti per la. ...... per fotografare lo scavo della tomba, documentando ogniin dettaglio prima che gli oggetti ... 'Anche all'epoca di Akhenaton, gran parte della sua iconografia era quella di un re, che ... **Camera: Maschio (Fdi) eletto presidente commissione Giustizia** Il bellunese punta alla presidenza dell’Agricoltura, il padovano agli Affari regionali. Un nuovo giro di nomine dopo l’assegnazione dei ruoli da ministri e ...La campagna di Fondazione Umberto Veronesi, con protagonista il regista e inviato de «Le Iene» Nic Bello, per sensibilizzare sull'importanza della prevenzione dei tumori maschili. Otto italiani su die ...