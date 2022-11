Attivisti per il clima imbrattano opera di Andy Warhol a Canberra

Un altro blitz degliil clima di "Stop Fossil Fuel Subsides": stavolta nel mirino dei dimostranti la famosissima opera di Andy Wahrol ispirata alla lattina della zuppa Campbell's, esposta all'Australian ...il clima hanno incollato proprie mani alle protezioni trasparenti delle famose serigrafie 'Campbell's Soup' di Andy Warhol in mostra alla National Gallery of Australia a Canberra. La ...Attivista per la giustizia sociale, Frost è un ex componente di March For Our Lives, il movimento che chiede controlli più stringenti sulle armi nato dopo la strage alla scuola di Parkland. Il ...Elezioni Midterm negli Usa. Il 25enne democratico Maxwell Alejandro Frost vince in Florida e conquista un seggio alla Camera, divenendo il primo membro della Generazione Z a ottenere un posto ...