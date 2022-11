Un uomo come lui | Tomaso Trussardi fa a pezzi l' ex di Michelle Hunziker

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) No,Trusasardi non sono tornati insieme. La voce circola con insistenza ormai da settimane, con la complicità di alcune foto in cui sono stati pizzicati in atteggiamenti dolci, complici, insieme alle figlie. Ma a smentirla ci pensa il diretto interessato, l'ex della conduttrice Mediaset.parla al Corriere della Sera, dove spiega: "Non c'è stata e non c'è alcuna nuova donna accanto a me. Mi hanno attribuito flirt di ogni genere, la verità è che mi sento temporalmente inadatto a qualsiasi tipo di relazione con una donna diversa da", rimarca. "Dopo una storia così importante non si può ricominciarese niente fosse: so chelo ha fatto, forse per bisogno di conforto e supporto, in un momento molto difficile del ...