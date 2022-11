Ultime Notizie – Meloni debutta tra i ‘grandi’ a Cop27 | sostegno a Kiev e bilaterale con al Sisi

(Di martedì 8 novembre 2022) La stretta di mano di Giorgiaad alcome padrone di casa, quella sì, era prevedibile all’arrivo alla cittadella della Cop 27. Ma tenere poi uncon il presidente egiziano, invece, non era affatto imposto dal protocollo. Un’ora circa di colloquio in un faccia a faccia rimasto in forse fino all’ultimo ma che segna la ‘cifra’ della prima uscita sulla scena internazionale per il presidente del Consiglio. Approvvigionamento energetico, clima, migranti, fra i temi in agenda, ma soprattutto il richiamo al rispetto dei diritti umani e al fatto che l’attenzione dell’Italia sui casi Regeni e Zaki è “forte”. Il premier massimizza così le potenzialità del vertice globale in Egitto, che l’ha vista impegnata anche su altri incontri bilaterali significativi. In primo luogo, con il presidente israeliano Isaac Herzog. ...

Una velocità troppo elevata, forse una frenata improvvisa, poi la perdita di controllo del mezzo e una caduta fatale. Secondo il consulente nominato dalla Procura per chiarire la dinamica dell'...FIRENZE - ' Mi aspetto polemiche, parlerò di temi scottanti. Ormai ho capito che se fai una cosa per piacere a tutti non funzionerà mai '. Divide (le opinioni) et impera: ecco, ridotto all'osso, il ...Sanitari e staff tecnico sperano che il georgiano possa riprendersi ed essere disponibile per la partita di sabato contro l’Udinese, ultima dell’anno prima della sosta per il Mondiale in Qatar.Via Manzoni è ancora chiusa, sarà vietata ancora per la giornata di oggi in attesa di certezze sul futuro: se tutto andrà bene la situazione potrebbe essere risolta in ...