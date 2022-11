Tifo Napoli e parlo fiorentino | ascolto Cruciani e non mi piacciono i friarielli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 8 novembre 2022)Oggi confesso tutto:da ben 36 anni consecutivi ma non so cosa sia la cazzimma, non ho mai imparato a pronunciare correttamente il verbo “appiccecarse” e diomifulmini se ho mai capito da chi o da cosa – in qualità diso del– dovrei difendere una città che amo ma che non mi è mai sembrata sotto attacco di chicchessia. Se non, alcune volte, da se stessa.con le budella attorcigliate dalla paura a ogni singola rimessa laterale a favore degli avversari nella nostra metà campo, area tecnica compresa. Ma a dire la verità, le budella iniziano ad attorcigliarsi diverse ore prima il fischio d’inizio. Sarà che sono debole di stomaco…che non posso neanche cenare, prima ...