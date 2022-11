(Di martedì 8 novembre 2022) Il reodell'omicidio di Rosa Alfieri, trovataa febbraio, hato ilgliche lo avevano arrestato in ospedale, dove si era recato per un malore

ilGiornale.it

Diane aveva 47 anni quando fu uccisa nel patio posteriore dellache condivideva con lui e i ... portando gli esperti a credere che fosse stata soffocata o, in un'agghiacciante eco dell'...... terrore a Portici: 33 proiettili controe auto di un affiliato al clan Vollaro 'Figlio mio vieni dobbiamo parlare', 17enne picchiato e accoltellato dal padre Rosa Alfiericon una ... Strangolata in casa, reo confesso punta il dito contro agenti BELPASSO. Lega le mani alla moglie, le infila un fazzoletto in bocca per non farla urlare e tenta di strangolarla, prima di picchiarla con un manico di scopa e andarsi a sedere in lacrime nella stanza ...È stata strangolata con una federa, Rosa Alfieri, la 23enne uccisa lo scorso primo febbraio nel mini appartamento del suo assassino, 31enne Elpidio D'Ambra, sotto processo davanti ...