Spezia e Udinese non si fanno male | Lovric risponde a Reca | finisce 1 - 1

(Di martedì 8 novembre 2022) Succede tutto nel primo tempo, tra. Al Picco in vantaggio ci vanno i friulani, con Success lanciato in contropiede che buca Zoet, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. La partita ...

Si apre con tre partite la 14esima giornata di Serie A. Il Napoli ha vinto 2 - 0 contro l'Empoli,è finita 1 - 1. Dalle 20.45 in campo Cremonese - Milan ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). La cronaca di Napoli - Empoli leggi anche Serie A: Atalanta - Napoli 1 - 2, Milan -...I gol di Reca e di Lovric fissato il risultato in parità: lointerrompe la serie di sconfitte, l'non riesce più a ...LA SPEZIA (ITALPRESS) – Nell’anticipo del “Picco” gioca meglio lo Spezia, ma porta a casa solo un pari; per l’Udinese un altro piccolo passo, ma la vittoria manca da settimane. La prima occasione è ...Sono da poco terminate le prime due gare valide per il quattordicesimo turno di Serie A. Continua la cavalcata del Napoli di Luciano Spalletti, che anche contro l'Empoli vince e si conferma ...