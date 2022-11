PNRR | Meloni | “Difficoltà e ritardi | ora faremo ulteriore sforzo” Cosa si prevede per l’Istruzione

QuiFinanza

Leggi Anche Draghi: 'Al Paese servono crescita e gestione oculata delle risorse -non è di un governo, serve l'impegno di tutti': 'Raggiunti tutti i target' - Sul Piano nazionale di ...... è finora andata molto bene, soprattutto considerando la considerevole dimensione delitaliano ... sono iniziati i lavori della cabina di regia, convocata per la prima volta da Giorgiaa ... PNRR, quanto spenderà il governo Meloni nel 2023 Roma, 8 nov. (Adnkronos) - "Chiedo a tutti di essere sempre presenti alle riunioni. Queste sono materie che vanno affrontate con approccio pragmatico e non ideologico. Ora comincia il lavoro ...Roma, 8 nov. (LaPresse) - "In termini di spesa il Pnrr sconta alcune difficoltà, dalla Nota di aggiornamento al def di settembre si evince che il livello ...