Papa-Meloni | sintonia sui migranti | tracce di peronismo in Bergoglio

(Di martedì 8 novembre 2022) C’è un fatto nuovo che in questi giorni si è verificato ma che non è stato adeguatamente percepito nella sua importanza e cioè latraFrancesco e Giorgiaper quanto riguarda i. Un tema... Segui su affaritaliani.it

'Al governo di Giorgiachiediamo una scelta responsabile, perché non possono essere ... A chiederlo, a nome diFrancesco e della Santa Sede, è stato il cardinale Pietro Parolin, Segretario ...Francesco dice che i migranti vanno salvati e integrati, ma l'Europa deve darsi una mossa, ... Prima europea per: gas, Ucraina e migranti nei colloqui a Bruxelles Ieri gli incontri con la ...Idee per il governo su come affrontare la marea delle emergenze, l’Ungheria di Orbán, il disastro del Libano. Guida ai contenuti del nuovo numero mensile ...Il livello dello scontro politico sui migranti non incide sull'agenda economica del governo. In vista della manovra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha convocato i segretari generali di Cg ...