Nuoro | crolla abitazione dopo esplosione | due dispersi

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – L’di una bombola di gas ha fattore una casa di campagna alla periferia di Tiana, in provincia di. Al momento del crollo dentro casa c’erano quattro persone. Dalle 8,20 sul posto stanno intervenendo in forze i vigili del fuoco, che sono riusciti a estrarre dalla macerie due persone e ne stanno cercando altre due. Una donna di 83anni è stata portata in codice rosso a Cagliari, mentre il marito è stato trasferito all’ospedale di, anche lui con assegnato codice rosso, per trauma toracico e addominale. Oltre agli uomini del 115 distanno operando anche l’unità cinofila di Tempio e le squadre Usar, specializzate nel recupero delle persone, arrivate da Cagliari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

