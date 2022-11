Michelle Hunziker | Tomaso Trussardi rompe il silenzio La frecciatina ad Angiolini | «Non è un uomo perbene»

Stop al gossip Non è pronto a voltare pagina Tomaso che spiega anche come è ora il rapporto con la sua ex: ' Io esiamo vicini come genitori e stiamo cercando di costruire un rapporto sereno ...Da quando lo scorso gennaioe Tomaso Trussardi dopo dieci anni insieme e due figlie (Celeste e Sole) a sorpresa si sono detti addio, il gossip non ha mai smesso di sfornare indiscrezioni. Raccontando tutto e il ...Parla per la prima volta Tomaso Trussardi dopo la separazione da Michelle Hunziker dell'uomo che la showgirl ha frequentato per qualche mese. È ...Nelle ultime ore, l'ex di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha voluto fare chiarezza riguardo alle molteplici indiscrezioni che lo vedono coinvol ...