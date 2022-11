LIVE Cremonese-Milan 0-0 | Carnesecchi salva su Origi! | Primapagina

(Di martedì 8 novembre 2022) 2022-11-08 22:10:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:, fischio d’inizio alle 20.45, è il terzo anticipo della 14ª giornata di Serie A, turno infrasettimanale. La squadra di Pioli vuole dare continuità al successo ottenuto in extremis contro lo Spezia, ma deve fare i conti con le tante assenze: ultimi gli squalificati Theo Hernandez e Olivier Giroud, che ha rimediato il secondo giallo togliendosi la maglietta per esultare al gol vittoria contro i liguri. La formazione di Alvini, invece, cerca ancora la scintilla per sbloccarsi: zero vittorie nelle prime 13 giornate di campionato e soli 6 punti finora. STATISTICHE – Contro il, laha subito una delle tre sconfitte più pesanti in Serie A, 7-1 nel 1996 (le ...

17 Ritmi non frenetici in questa fase, possesso Milan. 16 Fuori - gioco di rientro di Origi, si ripartirà con una punizione in favore dei padroni di casa.20:54Cremonese-Milan in diretta, risultato in tempo reale della partita di Serie A. Tutti gli aggiornamenti minuto per minuto sul match ...Cremonese – Milan, tra poco più di un’ora prenderà il via la partita allo Stadio Giovanni Zini di Cremona.