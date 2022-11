La scienziata in missione per la sindrome di Down | “Enrico è stata la svolta della mia vita | anche lavorativa”

(Di martedì 8 novembre 2022) Quando nasce un figlio sei travolto da una tempesta di emozioni contrastanti. Quando nasce un figlio con ladiancora di più. Pensi al futuro, alle difficoltà che dovrai e dovrà affrontare, sei attanagliato da mille paure. Così è stato per Rosa Anna Vacca,e ricercatrice del Cnr, mamma di, nato con un cromosoma in più. “Conoscevo ladie pensavo alla disabilità intellettiva. Pensavo a tutte le difficoltà che avremmo dovuto affrontare noi e lui – racconta Rosa Anna Vacca -. Inoltre in ospedale mi dicevano che un figlio con la trisomia 21 avrebbe avuto bisogno di talmente tante attenzioni da compromettereil mio lavoro al Cnr. E io tenevo tantissimo alla mia professione di ricercatrice. Insomma sentivo che il mondo mi ...

Le Scienze

Teresa Fornaro, laitaliana selezionata dalla Nasa per Mars2020 X Premio John Maddox ... Nwaichi: 'La miaè salvare il mio Paese' Ma non è solo quello che conta: Nwaichi usa il ...Laforense, nata a Istanbul nel 1959, è presidente dell'Associazione Medica Turca ( TTB )... hanno inviato unanel nord dell'Iraq alla fine di settembre. Nel rapporto si legge: '... DART: missione compiuta! La missione InSight su Marte della NASA é vicina al suo compimento. Ecco le previsioni circa l’interruzione delle indagini sul Pianeta Rosso.Un veicolo spaziale cargo Northrop Grumman Cygnus è in viaggio verso la Stazione Spaziale Internazionale dopo il successo del lancio il 7 novembre sul penultimo volo dell’attuale versione del razzo An ...