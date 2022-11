Givova Scafati | risoluzione contrattuale con Iris Ikangi

(Di martedì 8 novembre 2022) Larende noto di aver consensualmente rescisso il contratto con l’atleta. La dirigenza gialloblù ringrazia il giocatore per il lavoro espletato, per l’impegno profuso in campo con professionalità e dedizione e per essere stato uno dei protagonisti della cavalcata trionfale che, nella passata stagione agonistica, ha regalato la massima serie alla società, che contestualmente gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali, porgendogli un sincero in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Fonte articolo e foto: www.legabasket.it seriea24.it: Notizie dallo Sport Italiano.

