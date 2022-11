Butch | “Triple H è un grande capo per cui lavorare | ha sempre avuto fiducia in me”

Tuttowrestling

... Ridge Holland e) e Giovanni ha subito rubato la scena , ottenendo il decisivo conto di 3 ... Il ritorno con i suoi due storici compagni di stable è stato senza ombra di dubbio voluto daH ...Continuano le strategie di espansione globale conH al comando . Nei giorni scorsi la WWE ha annunciato la chiusura definitiva di NXT UK, brand ...(Pete Dunne), Doudrop, Rhea Ripley e ... WWE Smackdown Report 28/09/2022 Adressing Demons When it comes to his relationship with Paul "Triple H" Levesque, Butch has nothing negative to say about WWE's Chief Content Officer. During an appearance on "Out of Character with Ryan Satin," Butch ...Butch has recalled the time Paul "Triple H" Levesque and Chris Jericho were having a conversation when he was seeking advice. Today, Butch is a main roster star on the "WWE SmackDown" brand, but he ...