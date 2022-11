Black Panther | Wakanda Forever | recensione | un vuoto impossibile da colmare

Leggi su screenworld

(Di martedì 8 novembre 2022) Quando arrivò nel 2018,fu un successo perfino superiore a quanto la Marvel stessa potesse anche solo sognare. Merito del regista Ryan Coogler, dei fascinosi protagonisti (Chadwick Boseman e Michael B. Jordan su tutti), ma anche e soprattutto per la capacità di capire, rivolgersi e coinvolgere un pubblico – quello, americano ma non solo – che storicamente e notoriamente non era mai stato il principale destinatario di storie di supereroi e blockbuster ad altissimo budget. Anche per questo il primoè stato un fenomeno commerciale ma soprattutto sociale che qui in Italia abbiamo potuto percepire e capire solo parzialmente. Poi nell’agosto del 2020 arrivò la terribile notizia della morte di Boseman, l’attore che tutti i media stavano ancora celebrando per le sue ...