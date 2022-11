Antonella Fiordelisi | il confronto col suo ex fidanzato | la reazione di Edoardo

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022)faccia a faccia col suo exGianluca: ilin diretta e ladiDonnamarianel corso della quindicesima puntata del Grande Fratello Vip si ritrova faccia a faccia con un suo ex. Gianluca arriva in Casa per uncondichiarando: “Non sono venuti qui per andare contro di te, in nessun modo. E’ stato detto tanto su di noi, io sono stato un mese e mezzo a non dire una parola dopo tutto quello che hanno cacciato su di noi. Io con lei mi sono lasciato a fine giugno e abbiamo mantenuto il nostro legame, ovviamente, i sentimenti non si possono stoppare con un pulsante. Lei lo sa benissimo che io sono ...