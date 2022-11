UNDER 17 | 9^ GIORNATA | PARMA-BOLOGNA 2-2 VIDEO INTEGRALE E GOL

(Di lunedì 7 novembre 2022) Noceto, 7 novembre 2022 – 9^di andata del Campionato Nazionale Serie A & B17, sul campo 2 in sintetico del Complesso Sportivo “Il Noce” a Noceto, domenica 6 novembre 2022, e in diretta streaming sul canale ufficiale YouTubeCalcio Settore Giovanile,pareggiano 2-2. Risultato molto importante, perché consente alla squadra di Mister Mattia Bernardi di rimanere in vetta alla classifica (18 punti) al pari del Genoa (che però ha una partita in meno). Partono forte entrambe le contendenti: ilsi mostra più padrone del gioco, mentre ilsi affida, soprattutto, alle ripartenze sulle fasce. Al 13? la prima vera occasione per i gialloblù con Francesco Sartori che non riesce a ribadire a rete a pochi passi dalla linea ...

