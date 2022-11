Tottenham | Conte | “C’è bisogno di tempo e pazienza | sarà molto difficile vincere trofei”

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ildi Antonio, contro il Liverpool, ha subito la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di Premier League. “Penso che dobbiamo sempre dimostrare grande rispetto per i tifosi che pagano il biglietto. Ma se mi chiedete se sono deluso, devo rispondere di sì, perché è importante essere onesti. Dopo un anno abbiamo compiuto molti miglioramenti però se qualcuno pensa che siamo pronti per, mi sento di dire che. Siamo ancoralontani dalle squadre più forti, abituate a”. Queste le parole del tecnico salentino, che al termine della sfida ha dovuto ascoltare i fischi da parte dei tifosi Spurs. “Tutti devono capire che c’èdie ...

L'avversario estratto dall'urna a Nyon è ildi Antonio. Anche l'Inter, oltre al Milan, giocherà la prima partita di ottavi di Champions in casa. L'avversario estratto dall'urna è il ...L'Inter sfiderà negli ottavi il Porto; il Napoli l'Eintracht Francoforte; il Milan ildi Antonio. Europa League : la vittoria negli spareggi, e quindi la partecipazione agli ottavi ...In vista del doppio impegno contro il Tottenham negli ottavi di Champions League, Franco Baresi ha spiegato a Sky: "Ci prepareremo al meglio, saremo pronti per stupire ancora.Massimo Callegari, noto telecronista, è intervenuto negli studi di Mediaset a margine del sorteggio di Champions League degli ottavi di finale, dove il Milan ha pescato il Tottenham.