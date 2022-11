Suicide Squad | #ReleaseTheAyerCut | James Gunn rassicura i fan

Leggi su screenworld

(Di lunedì 7 novembre 2022)hato i fan sulla loro richiesta didi. In qualità di nuovo co-CEO dei DC Studios, il regista di Guardiani della Galassia ha dichiarato di essersi messo in ascolto dei desideri degli spettatori. Opened up Twitter at the end of a long, creative weekend to see the many tweets to #SaveLegendsofTomorrow && fan support for other DC projects over the years. The majority of these requests were enthusiastic & respectful. —(@) November 6, 2022 Galvanizzati dal successo della loro campagna online per convincere Warner Bros. a distribuire Zack Snyder’s Justice League, i fan DC hanno spinto lo studio ...