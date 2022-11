Scienziati in allerta per la ' triplendemia' | Covid | influenza e Rsv | i tre virus esplodono con l' autunno Di cosa si tratta

leggo.it

'Il Covid può invecchiare la mente fino a 8 anni': lo studio choc sugli effetti del virus XBB, la nuova variante spaventa gli: 'Mai così contagiosa, i primi vaccini non sono efficaci'. ...ed esperti negli ultimi giorni hanno calcolato dove potrebbe cadere lo stadio del razzo: ...sono caduti in Indonesia e Malesia e anche alcune aree italiane erano state messe inper ... Scienziati in allerta per la «triplendemia»: Covid, influenza e Rsv, i tre virus esplodono con l'autunno. Di c Il Covid, "spalleggiato" da influenza e Rsv, è la triplendemia (come è già stata ribattezzata) che tiene in allarme gli scienziati. «Il Covid può invecchiare la mente fino a 8 anni»: lo studio choc ...Allerta meteo, salgono le temperature del Mediterraneo e cresce il rischio uragano. Il Medicane e potrebbe arrivare tra novembre e dicembre.